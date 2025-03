Tristan Vanoverbeke, Associatie Studenten Geneeskunde Bemsa: “Dat kan er natuurlijk voor zorgen dat bepaalde studenten voorkeur krijgen voor één van de specialismen. Of misschien zeggen ze: het is toch niet mijn dada. Later ga ik dat in rekening nemen voor stagekeuzes.”

Met een speeddate willen AZ Groeninge en Kulak de studenten vooral de kans geven om op een laagdrempelige manier hun vragen aan artsen voor te leggen.