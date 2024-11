Om de overbevolking af te remmen besloot Justitie begin maart het stelsel van verlengd penitentiair verlof in te voeren: het vervroegd vrijlaten van gevangenen onder bepaalde voorwaarden, zoals op zes maanden van zijn strafeinde zitten en een geldige verblijfsvergunning hebben.

Met een kwart van de gedetineerden dat met penitentiair verlof is scoort het detentiehuis in Kortrijk het op één na hoogste cijfer. Dat komt omdat enkel kortgestrafte gevangenen in aanmerking komen voor een plaats in een detentiehuis.

Bij de bonden valt te horen dat het vervroegd vrijlaten van gevangenen geen duurzame oplossing is. “Ook deze gevangenen moeten namelijk opgevolgd worden door de psychosociale diensten,” klinkt het.