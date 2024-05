De ezel werd gemaakt ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne. Jason Vandekerckhove is de kunstenaar.

Burgemeester Francis Benoit: "We wilden de ezel een vaste plek geven. Hij is mooi en kan langer meegaan dan een jaar. Hopelijk enkele jaren. We zochten een nieuwe plek. Wie Kuurne binnen rijdt , ziet nu ons symbool. Als ambassadeur van onze gemeente heet hij nu iedereen welkom. "