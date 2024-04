De kusttram ontspoorde maandag rond 14.15 uur ter hoogte van het kruispunt met de Kustlaan en de Isabellalaan. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens De Lijn is een menselijke fout uitgesloten, ook de weersomstandigheden liggen niet aan de basis van het ongeval. Bij het incident raakte niemand gewond.

Door de ontsporing is het tramverkeer ter hoogte van Zeebrugge onderbroken. De Lijn zet tussen Blankenberge en Knokke Station daarom pendelbussen in. Het is nog niet duidelijk wanneer de kusttram op dat traject opnieuw zal kunnen rijden. Ook het wegverkeer ondervindt hinder van het incident. Wie vanuit Zeebrugge richting Knokke wil, wordt via de Zeesluisstraat richting de A11 omgeleid.