De kustredders kijken terug op een geslaagde zomervakantie. In juli en augustus waren er in totaal 7.389 interventies, maar dodelijke slachtoffers vielen er niet. Dat is een opluchting, want vorig jaar vielen nog drie overlijdens te betreuren.
“Het was een heel goeie zomer. Er zijn geen zware incidenten geweest. Alle kustgemeenten hadden natuurlijk wel hun interventies, soms best ernstig, maar gelukkig niets met fatale afloop,” zegt hoofdredder Dries Hautekiet uit Knokke-Heist.
Bijna 600 verloren gelopen kinderen
De 84 reddingsposten tussen De Panne en Knokke voerden samen 403 reddingsacties uit in zee. Daarnaast kwamen 6.393 badgasten langs voor eerste hulp, gaande van kleine letsels zoals splinters tot schouders uit de kom en zelfs reanimaties. “Alleen al in Knokke-Heist zaten we aan bijna 2.000 EHBO-interventies,” vertelt Hautekiet.
Ook verloren gelopen kinderen bleken opnieuw een klassieker aan de kust. In totaal moesten redders 593 keer tussenkomen. “We proberen te sensibiliseren met armbandjes, maar niet iedereen gebruikt dat. Gelukkig zijn alle kinderen telkens veilig teruggevonden,” klinkt het.
Ook rustige zomer voor reddingsacties op volle zee
Niet enkel op het strand, maar ook op zee bleven de hulpdiensten alert. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende hield toezicht op de pleziervaart en watersport. “Het was een rustige zomer. Het aantal interventies bij motorpannes en dergelijke bleef stabiel. Enkel in het begin van de vakantie was er een incident met een groep van elf duikers, maar dat liep goed af,” zegt Dries Boodts van het MRCC.
De strandredders blijven nog actief tot 15 september.