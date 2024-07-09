23°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Kust­red­ders blik­ken tevre­den terug: geen dode­lij­ke inci­den­ten deze zomer

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De kustredders kijken terug op een geslaagde zomervakantie. In juli en augustus waren er in totaal 7.389 interventies, maar dodelijke slachtoffers vielen er niet. Dat is een opluchting, want vorig jaar vielen nog drie overlijdens te betreuren.

“Het was een heel goeie zomer. Er zijn geen zware incidenten geweest. Alle kustgemeenten hadden natuurlijk wel hun interventies, soms best ernstig, maar gelukkig niets met fatale afloop,” zegt hoofdredder Dries Hautekiet uit Knokke-Heist.

Bijna 600 verloren gelopen kinderen

De 84 reddingsposten tussen De Panne en Knokke voerden samen 403 reddingsacties uit in zee. Daarnaast kwamen 6.393 badgasten langs voor eerste hulp, gaande van kleine letsels zoals splinters tot schouders uit de kom en zelfs reanimaties. “Alleen al in Knokke-Heist zaten we aan bijna 2.000 EHBO-interventies,” vertelt Hautekiet.

Ook verloren gelopen kinderen bleken opnieuw een klassieker aan de kust. In totaal moesten redders 593 keer tussenkomen. “We proberen te sensibiliseren met armbandjes, maar niet iedereen gebruikt dat. Gelukkig zijn alle kinderen telkens veilig teruggevonden,” klinkt het.

Strandredders 2 belga

Ook rustige zomer voor reddingsacties op volle zee

Niet enkel op het strand, maar ook op zee bleven de hulpdiensten alert. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende hield toezicht op de pleziervaart en watersport. “Het was een rustige zomer. Het aantal interventies bij motorpannes en dergelijke bleef stabiel. Enkel in het begin van de vakantie was er een incident met een groep van elf duikers, maar dat liep goed af,” zegt Dries Boodts van het MRCC.

De strandredders blijven nog actief tot 15 september.

De redactie
Kustredders

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk
Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws
Update

Noord-Atlantische dwergvinvis spoelt opnieuw aan na tevergeefse reddingspoging

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Blankenberge2

Politie maakt dankbaar gebruik van veiligheidscamera’s van kustredders
Redders Knokke-Heist

Enkel in Knokke-Heist mag je vanaf vandaag zwemmen in zee
Vloot reddingsboot

Steeds meer reddingsoperaties aan kust: “Zee blijft gevaarlijk, elk moment van de dag”
Kustfoto koksijde

Nog één weekend zomers genieten aan zee? Hier moet je op letten
Junior Lifeguards Nieuwpoort

Kinderen worden opgeleid tot Junior Lifeguards in Nieuwpoort
Ikwv1

Redders aan zee gaan digitaal: "Kinderen via app sneller terugvinden"
Aanmelden