De 84 reddingsposten tussen De Panne en Knokke voerden samen 403 reddingsacties uit in zee. Daarnaast kwamen 6.393 badgasten langs voor eerste hulp, gaande van kleine letsels zoals splinters tot schouders uit de kom en zelfs reanimaties. “Alleen al in Knokke-Heist zaten we aan bijna 2.000 EHBO-interventies,” vertelt Hautekiet.

Ook verloren gelopen kinderen bleken opnieuw een klassieker aan de kust. In totaal moesten redders 593 keer tussenkomen. “We proberen te sensibiliseren met armbandjes, maar niet iedereen gebruikt dat. Gelukkig zijn alle kinderen telkens veilig teruggevonden,” klinkt het.