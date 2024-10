Het aantal hotelboekingen in de week van de Vlaamse herfstvakantie ligt voorlopig nog lager dan vorig jaar. Maar de toeristische sector aan zee verwacht wel dat het goede weer nog zal zorgen voor extra lastminute boekingen, en dat vooral voor het verlengde weekend van 1 tot 3 november. "Vermoedelijk zal dat resulteren in een status quo voor het aantal hotelboekingen in vergelijking met vorig jaar."

Volgens Westtoer heeft de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België een beperkte impact. "De nieuwe vakantieperiodes zorgen voor extra spreiding en een verbreding van het toeristische seizoen."