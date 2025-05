Vorig jaar was er een gemiddelde hotelbezetting van 90 procent over de vier dagen. Toen viel het verlengde weekend samen met het einde van de meivakantie in Franstalig België. De nachten donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag hebben momenteel de meeste boekingen, met een gemiddelde bezetting van 80 procent.

"We mikken wel nog op extra lastminuteboekingen voor vrijdag- en zaterdagnacht gezien het voorspelde goede weer voor zaterdag en zondag", klinkt het bij Westtoer.