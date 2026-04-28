Kusthotels noteren 525.000 overnachtingen tijdens druk en zonnig verlengd weekend
Het verlengde weekend van 1 mei veroorzaakte meteen heel wat drukte aan zee. De kusthotels noteerden zo 525.000 overnachtingen over de drie dagen. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer maandag.
In 2025 werden nog 630.000 overnachtingen geteld in het verlengde weekend dat toen vier dagen telde. De feestdag 1 mei viel toen op een donderdag.
De nacht van vrijdag op zaterdag telde de meeste overnachtingen met 200.000 overnachtingen. Dat is het hoogste aantal sinds de start van dit jaar. "Dat aantal ligt ook net iets lager dan de gemiddelde topdagen tijdens de zomervakantie", klinkt het bij Westtoer.
De gemiddelde hotelbezetting aan zee lag rond de 90 procent, wat nog beter is dan voor het weekend werd voorspeld.
325.000 dagtoeristen
Verder noteerde Westtoer op 1 mei ook 160.000 dagtoeristen aan de kust. Dat is net iets minder dan de 180.000 dagjesmensen vorig jaar op 1 mei, maar toen lagen de temperaturen nog een stuk hoger.
Over het hele verlengde weekend werden in totaal 325.000 dagtoeristen geteld aan zee. Ondanks het mooie weer op 1 mei was zwemmen in zee nog verboden. Enkel in Knokke-Heist en in Nieuwpoort waren al bewaakte zwemzones geopend.