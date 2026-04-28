18°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Kust­ho­tels note­ren 525.000 over­nach­tin­gen tij­dens druk en zon­nig ver­lengd weekend

Kust toerisme Oostende

Het verlengde weekend van 1 mei veroorzaakte meteen heel wat drukte aan zee. De kusthotels noteerden zo 525.000 overnachtingen over de drie dagen. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer maandag.

In 2025 werden nog 630.000 overnachtingen geteld in het verlengde weekend dat toen vier dagen telde. De feestdag 1 mei viel toen op een donderdag.

De nacht van vrijdag op zaterdag telde de meeste overnachtingen met 200.000 overnachtingen. Dat is het hoogste aantal sinds de start van dit jaar. "Dat aantal ligt ook net iets lager dan de gemiddelde topdagen tijdens de zomervakantie", klinkt het bij Westtoer.

De gemiddelde hotelbezetting aan zee lag rond de 90 procent, wat nog beter is dan voor het weekend werd voorspeld.

325.000 dagtoeristen

Verder noteerde Westtoer op 1 mei ook 160.000 dagtoeristen aan de kust. Dat is net iets minder dan de 180.000 dagjesmensen vorig jaar op 1 mei, maar toen lagen de temperaturen nog een stuk hoger.

Over het hele verlengde weekend werden in totaal 325.000 dagtoeristen geteld aan zee. Ondanks het mooie weer op 1 mei was zwemmen in zee nog verboden. Enkel in Knokke-Heist en in Nieuwpoort waren al bewaakte zwemzones geopend.

Belga

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Subtiel van Stephane Buyens De Panne
Update

Deze West-Vlaamse chefs vallen in de 'sterren' tijdens uitreiking van Michelinsterren
Nieuwe deel Nieuw kusthotel Nieuwpoort

Kusthotels maken comeback: investeringen blazen sector nieuw leven in
Drukte op strand

Drukte aan de kust, maar geen overrompeling: “lessen geleerd uit situatie vorig jaar”
Fietsen westhoek

Van 'mystery rides' tot torentochten: Westhoek pakt uit met nieuwe fietsbelevingen
305 BB RECHTS visserstijdenzeebrugge

Zeebrugge zet visserijtraditie in de kijker met project ‘Visserstijden’
Heilig Bloedprocessie 2026

Nieuwe taferelen en recordaantal deelnemers: Brugge maakt zich op voor Heilig Bloedprocessie
Aanmelden