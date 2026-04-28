In 2025 werden nog 630.000 overnachtingen geteld in het verlengde weekend dat toen vier dagen telde. De feestdag 1 mei viel toen op een donderdag.

De nacht van vrijdag op zaterdag telde de meeste overnachtingen met 200.000 overnachtingen. Dat is het hoogste aantal sinds de start van dit jaar. "Dat aantal ligt ook net iets lager dan de gemiddelde topdagen tijdens de zomervakantie", klinkt het bij Westtoer.

De gemiddelde hotelbezetting aan zee lag rond de 90 procent, wat nog beter is dan voor het weekend werd voorspeld.