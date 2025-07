De horeca aan de kust hoor je alvast niet klagen. Niet nu, maar ook de afgelopen weken niet. Afgelopen weekend was bijvoorbeeld al goed voor 250.000 dagjestoeristen en 240.000 overnachtingen. Op dit moment zijn er voor de twee zomermaanden evenveel geboekte hotelkamers in vergelijking met de start van de zomervakantie 2024. In 2024 werd de helft van de hotelkamers voor juli en augustus nog gereserveerd tijdens de zomervakantie.