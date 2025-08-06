Na een mindere tweede helft van juli is de opkikker voor het kusttoerisme welkom. Afgelopen weekend noteerde de toeristische sector aan zee het beste weekend van de zomer tot nu toe, mede dankzij het mooie weer. Er werden 480.000 toeristische overnachtingen genoteerd, wat twee procent meer is dan het weekend van 21 juli. Bij de kusthotels lag de gemiddelde bezetting tussen de 85 en 90 procent. Over de twee weekenddagen zakten 330.000 dagtoeristen af naar de kust.

Ook maandag 11 en dinsdag 12 augustus trokken veel dagtoeristen naar de kust op zoek naar afkoeling bij de tropische temperaturen. Maandag ging het om 110.000 dagjestoeristen en dinsdag om 130.000 bezoekers.