Met 17,7 graden in Ukkel is het vandaag de warmste 7 maart sinds de start van de metingen. Het vorige record dateert van 1991, toen haalden we 17,6 graden.

Dat het mooi weer is, merken ze ook aan zee. "Dat is heel bijzonder, zeker in de krokusvakantie. Normaal gezien is het nooit zo'n mooi weer, maar nu blaakt de zon. Je ziet het ook op het terras: het zit vol", zegt Olivier Verreck van Brasserie Le Phare.