Voor de komende paasvakantie zijn er momenteel bijna 16.000 online geboekte kamernachten genoteerd in 150 kusthotels. Dat is vijf procent meer in vergelijking met de start van de paasvakantie vorig jaar.

"Dit is alvast een positieve start gezien de paasvakantie in 2024 meteen startte met het paasweekend, terwijl Pasen nu pas op het einde van de vakantie valt", klinkt het bij Westtoer.