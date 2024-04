Ook voor Michele Monteville is de zon essentieel. Ze baat al bijna 40 jaar een strandwinkel uit in Knokke-Heist. “Ik hoop dat we veel drukte mogen hebben. Door de gescheiden vakantie van Vlamingen en Walen hebben we nog niet veel gehad. En we hebben al veel regen gehad. De vakantie zit nog niet mee.

De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens Westtoer op zestig procent. Dat is tien procent minder dan tijdens het paasweekend.