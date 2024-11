De regio's zijn al langer geen concurrenten meer, maar vullen elkaar aan met een uiteenlopend vakantieaanbod. Zo zijn 22% van alle toeristen aan de Kust Franstalige Belgen. Zij zorgen per jaar voor een omzet van ongeveer 800 miljoen euro of zo’n 23% van de totale toeristische omzet in de regio. Aan de andere kant blijven de Vlamingen een belangrijk publiek voor de Ardennen, waar ze kunnen genieten van de natuur, cultuur en gastronomie.