"Gisteren heb ik via de media moeten vernemen dat er door een oppositielid andermaal een klacht werd ingediend bij het parket van West-Vlaanderen lastens mijn persoon. Van de precieze inhoud van de klacht heb ik geen kennis. Ik kan enkel benadrukken dat ik op geen enkel moment financiële producten heb verkocht of aangeboden zoals in de media wordt beweerd. Op zijn vraag heb ik een kennis in contact gebracht met mensen uit mijn netwerk aan wie hij naar zijn zeggen een interessant financieel product kon aanbieden. In geen geval gaat het over piramidespelen of andere wilde speculaties die ik in de media lees. Zelf heb ik nooit enige vergoeding of enig ander voordeel hiervoor ontvangen. Ik heb nadien evenmin enige klachten uit mijn netwerk mogen ontvangen. Het is mij niet duidelijk of er benadeelden zijn. Indien dit zo zou zijn, dan voel ik mij in de eerste plaats zelf misbruikt.", schrijft Kurt Claeys in een persbericht.