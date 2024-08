Vier bronnen hebben aan de openbare omroep gemeld dat de schepen van Wonen en Ruimtelijke Ordening hen riante opbrengsten voorspiegelde met internationale investeringen. Hij bood een investering aan via een tussenpersoon in Duitsland of Zwitserland. "Die persoon zou het bedrag op een jaar tijd kunnen vermenigvuldigen", zegt een van de getuigen. Meerdere bronnen vertellen dat de schepen ook voorstelde om publieke middelen te gebruiken voor de investering.

Na een klacht van Oostends oppositielid Yves Miroir (De O mens, eerder lid van Groen) onderzoekt ook het parket de zaak. Het kan nog niet meedelen welke kwalificaties het onderzoek krijgt. In een schriftelijke reactie aan VRT ontkent de schepen dat hij financiële producten heeft aangeboden of rendementen heeft voorgespiegeld. Wel zegt Claeys dat hij op vraag van een kennis potentiële investeerders heeft aangedragen.

Claeys ontkent verder dat hij ooit het voorstel heeft gedaan om publieke middelen te investeren. De schepen zegt ook dat hij "geen enkel" belang had bij de praktijken en nooit een betaling heeft ontvangen.