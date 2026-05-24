Kunst­werk van 700 m² en duo­por­tret­ten geven migra­tie gezicht in Diksmuide

In Museum aan de IJzer in Diksmuide loopt vanaf zaterdag 30 mei de tentoonstelling ‘Laten we banden smeden’. Het kunst- en fotoproject brengt verhalen over migratie, ontmoeting en verbondenheid in de Westhoek samen.

Het project is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Museum aan de IJzer. Het werd vrijdag voorgesteld in Diksmuide en loopt tot en met 30 september 2026.

112.000 spanbandjes

Centraal staat het kunstwerk “Tissons des liens – Laten we banden smeden” van kunstenares Bénédicte Moyersoen. De installatie is 700 vierkante meter groot en bestaat uit ruim 112.000 spanbandjes.

Het werk kwam tot stand met de hulp van burgerinitiatieven uit heel België. In Diksmuide wordt het kunstwerk zowel binnen als buiten in en rond de IJzertoren geïnstalleerd.

Duoportretten uit de Westhoek

Naast het kunstwerk is er ook een fototentoonstelling van de Koerdisch-Syrische fotograaf Sipan Hota. Hij maakte duoportretten van bewoners uit de Westhoek, met en zonder migratieachtergrond. De foto’s worden aangevuld met tekst en audiomateriaal. Ze brengen persoonlijke verhalen over herinnering, ontmoeting, sociale netwerken en samenleven in diversiteit.

“Wanneer je echt naar iemand luistert, hoor je zoveel herkenning”

Sipan Hota
Expo door de Westhoek

Na de opstelling in Museum aan de IJzer wordt de fototentoonstelling een reizende expo. Ze zal later langs verschillende Westhoekgemeenten trekken en te zien zijn op laagdrempelige plaatsen zoals gemeentehuizen, bibliotheken en sporthallen.

Axel Ballekens

