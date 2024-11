Aan de kruising van de huidige Papestraat en Sint-Rijkersstraat, net buiten het centrum van Alveringem, stond ooit de kerk met daarnaast het kerkhof en de pastorij van het kleine dorp Sint-Rijkers. De oudste geschreven bron over de kerk is van het jaar 1086. Vanaf de 16de eeuw verloor het dorp aan betekenis en kwam de kerk in verval. Ze werd tijdens de Franse revolutie verwoest en uiteindelijk helemaal afgebroken in 1812. De grond waar de kerk op stond, werd als weiland gebruikt. Van de kerk, het kerkhof en de pastorij van Sint-Rijkers was niets meer te zien. Het dorp verdween uit het landschap, maar niet uit de herinneringen. Het gaf zijn naam aan de ruilverkaveling Sint-Rijkers, een inrichtingsproject van de Vlaamse overheid.



Aan het begin van de jaren 2000 werd één van de weilanden omgezet naar akkerland. Bij het ploegen kwam sindsdien geregeld bouwmateriaal, aardewerk en menselijk bot aan de oppervlakte. De ruilverkaveling, die in 2009 van start ging, liet de Universiteit Gent een geofysische scan van de bodem uitvoeren. Uit de scan en enkele controleboringen bleek dat er effectief nog waardevolle archeologische resten van de kerk in de bodem aanwezig waren. Daarom besliste de ruilverkaveling om de site van de verdwenen kerk met kerkhof en pastorij te beschermen door ze, in samenwerking met het gemeentebestuur van Alveringem, uit landbouwgebruik te nemen en er een kunstproject te realiseren.