Kunstroute Quartier Kortrijk opent deuren naar verborgen plekken in de stad
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Kortrijk staat vier dagen lang in het teken van hedendaagse kunst. De kunstroute Quartier Kortrijk neemt bezoekers mee naar meer dan 20 unieke locaties, vaak op plaatsen waar het publiek normaal niet binnen kan. Dertien kunstenaars stellen er gratis hun werk tentoon, onder wie Emma Hepburn Ferrer, kleindochter van filmicoon Audrey Hepburn.
Een vervallen klooster, verlaten panden en statige herenhuizen: het zijn enkele van de verrassende locaties waar kunst en erfgoed elkaar ontmoeten tijdens Quartier Kortrijk. “Bij mijn neonwerk Only Reality zie je hoe de destructie in dialoog gaat met de ruimte. De hoge plafonds en de sporen van verval kan je niet ensceneren. Je voelt hier echt de geschiedenis,” zegt kunstenares Nathalie Vanheule.
Ook fotografe Nele Van Canneyt is van de partij. Zij toont onder meer
The Fall, een indringende foto die toevallig ontstond in New York. “Ik heb iemand zien vallen en vastgelegd hoe de omgeving daarop reageerde. Achteraf besefte ik dat het een belangrijk werk was.”
Bijzondere blikvanger
Een bijzondere blikvanger is de eerste Europese tentoonstelling van schilderijen van Emma Hepburn Ferrer, de kleindochter van Audrey Hepburn. “Het is een nieuwe manier om kunst te ervaren, los van de klassieke galerij,” zegt ze. Over haar grootmoeder getuigt ze openhartig: “Zij was een enorme figuur in mijn leven. Ik heb haar niet gekend, maar ze gaf mee vorm aan mijn identiteit.”
Quartier Kortrijk loopt nog tot en met zaterdag 31 augustus. De expo is gratis te bezoeken op verschillende locaties verspreid over de binnenstad.