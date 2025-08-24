Een vervallen klooster, verlaten panden en statige herenhuizen: het zijn enkele van de verrassende locaties waar kunst en erfgoed elkaar ontmoeten tijdens Quartier Kortrijk. “Bij mijn neonwerk Only Reality zie je hoe de destructie in dialoog gaat met de ruimte. De hoge plafonds en de sporen van verval kan je niet ensceneren. Je voelt hier echt de geschiedenis,” zegt kunstenares Nathalie Vanheule.

Ook fotografe Nele Van Canneyt is van de partij. Zij toont onder meer

The Fall, een indringende foto die toevallig ontstond in New York. “Ik heb iemand zien vallen en vastgelegd hoe de omgeving daarop reageerde. Achteraf besefte ik dat het een belangrijk werk was.”