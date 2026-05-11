In een fabriekshal van Quick-Step in Wielsbeke staat tijdens de Flanders Flooring Days een opvallende kunstinstallatie centraal. Designer Maximiliaan Schevenhels vertaalde het recyclageproces van vinyl- en laminaatvloeren naar een artistiek werk.

“In het begin worden oude vloeren versnipperd. Daarna worden die korrels fijn gemalen, samengeperst en gefilterd”, legt Schevenhels uit. “Ik ben altijd geïnspireerd geweest door machines en installaties. Dat is eigenlijk altijd al een inspiratiebron geweest voor hoe mijn dingen eruit zien. Het is wel fijn om echt een opdracht te krijgen die daar echt over gaat."