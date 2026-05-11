15°C
Aanmelden
Nieuws
Wielsbeke

Kunst­in­stal­la­tie toont recy­cla­ge­pro­ces bij Quick-Step tij­dens Flan­ders Floor­ing Days

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vloerproducent Quick-Step uit Wielsbeke zet tijdens de Flanders Flooring Days zijn duurzame ambities in de kijker met een opvallende kunstinstallatie. Jonge ontwerpers kregen de opdracht om het recyclageproces van oude vloeren artistiek te vertalen. Het resultaat moet de vaak technische wereld van industriële recyclage tastbaar maken voor bezoekers van over de hele wereld.

In een fabriekshal van Quick-Step in Wielsbeke staat tijdens de Flanders Flooring Days een opvallende kunstinstallatie centraal. Designer Maximiliaan Schevenhels vertaalde het recyclageproces van vinyl- en laminaatvloeren naar een artistiek werk.

“In het begin worden oude vloeren versnipperd. Daarna worden die korrels fijn gemalen, samengeperst en gefilterd”, legt Schevenhels uit. “Ik ben altijd geïnspireerd geweest door machines en installaties. Dat is eigenlijk altijd al een inspiratiebron geweest voor hoe mijn dingen eruit zien. Het is wel fijn om echt een opdracht te krijgen die daar echt over gaat."

Flanders Flooring Days 3

Abstract en technisch verhaal

Met het project wil Quick-Step tonen hoe het bedrijf inzet op duurzaamheid en hergebruik van materialen. Volgens Charlotte Naessens, marketeer duurzaamheid bij Quick-Step, blijft recyclage voor veel mensen een abstract en technisch verhaal. “De uitdaging bij recyclage is dat het vaak heel technisch is of niet zichtbaar”, zegt Naessens. “Daarom hebben we geprobeerd om die boodschap op een unieke, kunstzinnige manier te brengen.”

Flanders Flooring Days 2

Het initiatief kwam tot stand in samenwerking met Designregio Kortrijk, dat kunstenaars en bedrijven samenbrengt voor creatieve projecten. De installatie vormt een blikvanger tijdens de Flanders Flooring Days, waar vloerproducenten hun nieuwste innovaties voorstellen aan internationale klanten.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Quick-Step

Meest gelezen

Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge
Hotelschool Ter Duinen
Nieuws

Leerling van Ter Duinen (16) komt om na ongeval in Brasschaat
Getuigen Yaro
Nieuws

Politie zoekt opnieuw getuigen Gentse vechtpartij waarbij Yaro (18) levensgevaarlijk gewond raakte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Droogteoverleg 1

Oppompverbod in Blankaartbekken en Rivierbeekbekken door aanhoudende droogte
Ongeval Trein Torhout
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
CEO TVH Giuliano Parodi3

TVH stelt Giuliano Parodi aan als nieuwe CEO: "Ik ben erg trots"
Poternebrug

Poternebrug in Ieper krijgt grondige opknapbeurt vanaf juni: "Op 1 september willen we de brug opnieuw openen"
Kortrijk XPO

Easyfairs plant overname van Xpo Group, moederbedrijf achter Kortrijk Xpo
Strandcabines Knokke Heist

36 kandidaat-uitbaters voor strandconcessies Knokke-Heist
Aanmelden