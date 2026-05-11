Kunstinstallatie toont recyclageproces bij Quick-Step tijdens Flanders Flooring Days
Vloerproducent Quick-Step uit Wielsbeke zet tijdens de Flanders Flooring Days zijn duurzame ambities in de kijker met een opvallende kunstinstallatie. Jonge ontwerpers kregen de opdracht om het recyclageproces van oude vloeren artistiek te vertalen. Het resultaat moet de vaak technische wereld van industriële recyclage tastbaar maken voor bezoekers van over de hele wereld.
In een fabriekshal van Quick-Step in Wielsbeke staat tijdens de Flanders Flooring Days een opvallende kunstinstallatie centraal. Designer Maximiliaan Schevenhels vertaalde het recyclageproces van vinyl- en laminaatvloeren naar een artistiek werk.
“In het begin worden oude vloeren versnipperd. Daarna worden die korrels fijn gemalen, samengeperst en gefilterd”, legt Schevenhels uit. “Ik ben altijd geïnspireerd geweest door machines en installaties. Dat is eigenlijk altijd al een inspiratiebron geweest voor hoe mijn dingen eruit zien. Het is wel fijn om echt een opdracht te krijgen die daar echt over gaat."
Abstract en technisch verhaal
Met het project wil Quick-Step tonen hoe het bedrijf inzet op duurzaamheid en hergebruik van materialen. Volgens Charlotte Naessens, marketeer duurzaamheid bij Quick-Step, blijft recyclage voor veel mensen een abstract en technisch verhaal. “De uitdaging bij recyclage is dat het vaak heel technisch is of niet zichtbaar”, zegt Naessens. “Daarom hebben we geprobeerd om die boodschap op een unieke, kunstzinnige manier te brengen.”
Het initiatief kwam tot stand in samenwerking met Designregio Kortrijk, dat kunstenaars en bedrijven samenbrengt voor creatieve projecten. De installatie vormt een blikvanger tijdens de Flanders Flooring Days, waar vloerproducenten hun nieuwste innovaties voorstellen aan internationale klanten.