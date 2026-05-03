In Brugge opent kunsthal BRUSK voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Drie dagen lang wordt de zone rond de kunsthal omgetoverd tot een belevingsplek voor jong en oud. Bezoekers kunnen er deelnemen aan tal van creatieve workshops en genieten van heel wat animatie.
Van skaten tot workshops potten breken: er valt heel wat te beleven in BRUSK. "Wij hebben daarnet het museum bezocht en straks gaan we de wandeling afmaken door een totebag te maken met een zeefdruk met letters. Ik vind het hier heel tof", vertelt bezoekster Elena Soreyn. Ook de kleinsten kunnen de kunstenaar in zichzelf naar boven halen in BRUSK. Zij kunnen met klei spelen en schilderijen maken.
Laurens De Jaegher
Robbe Temmerman