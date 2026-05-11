Kunstevenement ‘Sint-Janshospitaal Ontsluierd’ in Damme brengt kunst, ambacht en muziek samen in historisch décor
Tot eind mei opent het historische Sint-Janshospitaal in Damme opnieuw zijn deuren voor de tweede editie van ‘Sint-Janshospitaal Ontsluierd’, een uitzonderlijk kunstevenement waar erfgoed, creativiteit en beleving samenkomen. Bezoekers maken er kennis met een verzameling kunstenaars en kunstvormen, waaronder: airbrushkunstwerken, fotografie op bijzondere wandtapijten, sculpturen, hedendaagse kunst, mixed media en pooring paint.
Naast beeldende kunst biedt het evenement ook verrassende extra’s. Tijdens de ambachtsdagen ontdekken bezoekers authentieke technieken zoals weven, boekbinden, restauratie van harpen en brandglastechniek. Muzikale intermezzo’s zorgen bovendien voor een warme en rustieke sfeer, met akoestische gitaren van Ocho Manos en draailiermuziek door Lode Bucsan.