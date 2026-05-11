15°C
Aanmelden
Nieuws
Damme

Kun­ste­ve­ne­ment Sint-Jans­hos­pi­taal Ont­slui­erd’ in Dam­me brengt kunst, ambacht en muziek samen in his­to­risch décor

Kunstevenement 'Sint-Janshospitaal Ontsluierd' brengt kunst, ambacht en muziek samen in historisch decor

Tot eind mei vormt het historische Sint-Janshospitaal in Damme opnieuw het decor voor ‘Sint-Janshospitaal Ontsluierd’ . Tijdens de tweede editie van het kunstevenement ontdekken bezoekers een mix van beeldende kunst, ambacht en muziek: van indrukwekkende airbrushwerken en levensechte sculpturen tot oude ambachten en sfeervolle muzikale intermezzo’s. 

Tot eind mei opent het historische Sint-Janshospitaal in Damme opnieuw zijn deuren voor de tweede editie van ‘Sint-Janshospitaal Ontsluierd’, een uitzonderlijk kunstevenement waar erfgoed, creativiteit en beleving samenkomen. Bezoekers maken er kennis met een verzameling kunstenaars en kunstvormen, waaronder: airbrushkunstwerken, fotografie op bijzondere wandtapijten, sculpturen, hedendaagse kunst, mixed media en pooring paint

Kunstevenement 'Sint-Janshospitaal Ontsluierd' brengt kunst, ambacht en muziek samen in historisch decor

Naast beeldende kunst biedt het evenement ook verrassende extra’s. Tijdens de ambachtsdagen ontdekken bezoekers authentieke technieken zoals weven, boekbinden, restauratie van harpen en brandglastechniek. Muzikale intermezzo’s zorgen bovendien voor een warme en rustieke sfeer, met akoestische gitaren van Ocho Manos en draailiermuziek door Lode Bucsan.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge
Hotelschool Ter Duinen
Nieuws

Leerling van Ter Duinen (16) komt om na ongeval in Brasschaat
Getuigen Yaro
Nieuws

Politie zoekt opnieuw getuigen Gentse vechtpartij waarbij Yaro (18) levensgevaarlijk gewond raakte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Eenzame Westen

Op en rond het water: Brugge maakt zich op voor Reiefestival met vijf wereldpremières
Havenfeesten Blankenberge

Blankenberge organiseert jaarlijkse havenfeesten: 60.000 bezoekers
A2 affiche TAZ2026 zonderlogo

Sarah Yu Zeebroek illustreert affiche TAZ
Bloedprocessie Brugge

32.000 toeschouwers voor Heilig Bloedprocessie in Brugge
Heilig Bloedprocessie
Update

Heilig Bloedprocessie vertrekt kwartier later in Brugge
2026-05-14 - 403_N_kunstklimaatMETSVO_20260514121227.mp4 - Bws4wvZJx_2.jpg

Oostendse kunstenaar trekt met emmer zeewater naar hoogste punt van België
Aanmelden