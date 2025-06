Het resultaat is een panoramische installatie met 45 geschilderde panelen. Er is geen vaste volgorde, geen letterlijke verwijzing naar tijd of plaats, maar wel een verstilde reflectie op de impact van oorlog.

De expo is trouwens niet alleen een hommage aan Gurney, maar ook aan alle mensen die in oorlogssituaties troost zoeken in kunst en natuur. “Ook vandaag, in Oekraïne bijvoorbeeld, ligt er misschien een dichter te kijken naar dezelfde sterrenhemel”, besluit Depla.