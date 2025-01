Het Kunstonderwijs in Zwevegem kreeg in juni een vijfde negatieve rapport over hun infrastructuur. De gemeente ging in beroep tegen de beslissing, maar begin december kwam het nieuws dat het ongunstig advies geldig blijft. Nu wacht men op een eindbeslissing door het kabinet van Vlaams minister voor Onderwijs Zuhal Demir. Ondertussen zijn de werken voor de nieuwbouw volop aan de gang, maar intussen zijn ze in Zwevegem bezig aan tijdelijke oplossingen.