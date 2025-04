Vicerector Piet Desmet ziet in Lukka een veruitwendiging van de Kulak-geest: "Het is een weerspiegeling van waar het student zijn op Kulak voor staat. Het mooie samenspel tussen leren en leven." Ook kunstenaar Mathias Claerhout sprak tijdens de plechtigheid over de uitdaging en het eerbetoon aan zijn vader: "Met Lukka wil ik de kern van het studentenleven vatten. Hopelijk groeit Lukka net als Fonske uit tot een echte icoon."