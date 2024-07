Het duikongeval gebeurde vijf jaar geleden voor de Noord-Franse kust. De duikinstructeur kreeg daarvoor drie maanden met uitstel. De man zou inschattingsfouten gemaakt hebben tijdens de duik. Zo liet hij het koppel dieper duiken dan eerst gepland.

Enkele weken geleden werd de instructeur in beroep vrijgesproken. Onrechtvaardig, vinden de nabestaanden van de slachtoffers. Zij gaan nu in cassatieberoep, om te kijken of er fouten zijn gemaakt tijdens het proces.