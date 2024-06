Het is bijna vijf jaar geleden dat het koppel stierf in de Noordzee. Ze doken naar het wrak van een schip, maar kwamen nooit meer boven. Pas een jaar later vonden ze het lichaam van de vrouw van 36, het lichaam van de man van 53 is nooit gevonden. Volgens het openbaar ministerie maakte de duikinstructeur verschillende fouten. Zo had de vrouw niet het juiste brevet. Maar het hof van beroep oordeelt nu dat het onvoldoende bewezen is dat de instructeur verantwoordelijk is. Hij gaat dus vrijuit.