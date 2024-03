De zendcabine werd in augustus 1972 op de schoorsteen geplaatst als onderdeel van het Izegemse televisie- en radiodistributienet. De schouw werd daarvoor deels afgebroken. Het stadsbestuur wil de toren nu in ere herstellen, en daarvoor moet hij zeven meter verhoogd worden, tot 45 meter. Een gespecialiseerde firma haalde de zendcabine vandaag weg zodat de metselwerken kunnen starten. Een werkgroep zal de cabine nu onderzoeken op erfgoedwaarde. Nadien krijgt hij wellicht een plaatsje op de site van het Stoom en Stroom Museum.

Schepen van Erfgoed, Kurt Himpe, is blij dat de operatie vlot verlopen is. "We flitsen 52 jaar terug in de tijd. Toen werd in 1972 de cabine op de schoorsteen gezet, vandaag weer een schoorsteen zonder cabine."