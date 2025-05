Het aantal geboortes mag dan afnemen, kraamzorg zit in de lift. Dat komt ook door het kortere verblijf in het ziekenhuis.

"De vragen die wij ook krijgen als vroedvrouw zijn of de voeding goed loopt, of de baby goed bijkomt in gewicht, het herstel van mama zelf. En daar zien we dus vaak ook dat er via de social media heel veel info op de mama's afkomt en dat dat toch een beetje overweldigend kan zijn", vertelt Lieselotte Versluys. Zij is vroedvrouw bij i-mens.



Waarom kraamzorg in onze provincie nog meer ingeburgerd is is niet echt duidelijk. Wel hebben de diensten het in grootsteden moeilijker om allochtone gezinnen te bereiken.