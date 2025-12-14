"Sport is geen kost, maar een investering in gezondheid, welzijn en sociale samenhang," klinkt het bij de Sportraad. Daarom vragen Kortrijkse sporters om het huidige beleid voort te zetten of minstens de financiële impact voor clubs sterk te beperken.

Er is een petitie opgestart die het stadsbestuur oproept om samen met de sportsector naar alternatieven te zoeken, zonder sportverenigingen te verzwakken.

Ook in Izegem zijn sportclubs ontevreden over een gelijkaardige maatregel.