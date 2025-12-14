Kortrijkse sportclubs misnoegd: “Behoud gratis sportinfrastructuur in Kortrijk”
De Sportraad en de Kortrijkse sportclubs verzetten zich tegen het voornemen van de Stad Kortrijk om het gratis gebruik van sportinfrastructuur los te laten. Dat voorstel maakt deel uit van het nieuwe beleidsplan, maar botst op grote weerstand. "Gratis infrastructuur was nochtans de hoogste prioriteit in het memorandum van de Sportraad vóór de verkiezingen," zeggen ze.
Sportclubs draaien bijna volledig op vrijwilligers en balanceren financieel vaak op het randje. "Extra kosten voor infrastructuur dreigen het voortbestaan van clubs in gevaar te brengen," zegt de Sportraad Kortrijk. De geplande retributie loopt bovendien op van 175.000 naar 232.000 euro per jaar, met het risico op verdere verhogingen.
"Sport is geen kost, maar een investering in gezondheid, welzijn en sociale samenhang," klinkt het bij de Sportraad. Daarom vragen Kortrijkse sporters om het huidige beleid voort te zetten of minstens de financiële impact voor clubs sterk te beperken.
Er is een petitie opgestart die het stadsbestuur oproept om samen met de sportsector naar alternatieven te zoeken, zonder sportverenigingen te verzwakken.
Ook in Izegem zijn sportclubs ontevreden over een gelijkaardige maatregel.