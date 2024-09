De Sint-Paulus basisschool in Kortrijk maakt kans om volgende maand een belangrijke internationale prijs te winnen. Ze is één van de drie finalisten van de World’s Best School Prizes in de categorie milieu-actie. Sint-Paulus zit in de finale voor haar groene klimaatvriendelijke speelplaats. Het is de eerste school in de Europese Unie die kans maakt op de prestigieuze prijs van bijna 10.000 euro.