Kortrijkse scholen tekenen charter: “definitieve uitsluitingen drastisch terugdringen”
In Kortrijk hebben alle secundaire scholen, de CLB’s en de stad een gezamenlijk charter ondertekend om definitieve uitsluitingen tot een uiterste uitzondering te maken. Ze willen sterker inzetten op preventie, snelle ondersteuning en herstelgericht werken, nadat het aantal uitsluitingen de voorbije jaren sterk steeg.
De Kortrijkse scholen, CLB’s en Stad Kortrijk bundelen hun krachten om schooluitval en uitsluitingen terug te dringen. Het aantal definitieve uitsluitingen verdrievoudigde in vier jaar tijd, en volgens de stad toont dat vooral aan dat scholen steeds vaker met complexe situaties worden geconfronteerd. Het nieuwe charter moet zorgen voor vroegere begeleiding, duidelijkere leefregels en een sterkere samenwerking tussen schoolteams, gezinnen en hulpverlening.
“Schokbestendige scholen zijn geen verre droom, maar onze gezamenlijke bestemming."
De scholen engageren zich onder meer om tuchtprocedures helder te communiceren, uitsluitingen pas als laatste redmiddel te gebruiken, en bij elke schorsing of uitsluiting een herstelgesprek aan te bieden. Daarnaast beloven ze om samen met het CLB actief mee te zoeken naar een nieuwe school, zodat geen enkele leerling zonder perspectief valt.
Brugfiguren van de stad
Ook Stad Kortrijk neemt bijkomende initiatieven. Zo worden brugfiguren ingezet om de band tussen scholen en gezinnen te versterken, komt er duidelijke info over tuchtprocedures en worden vormingen rond herstelgericht werken gedeeld. Daarnaast volgt de stad de situatie jaarlijks op.
“Elk initiatief dat jongeren omarmt en bij de les houdt, verdient maximale ondersteuning. Elk kind heeft recht op kansen. Dit charter helpt dat mogelijk maken.”
Met de gezamenlijke ondertekening willen scholen, CLB’s en stad structureel werken aan warme, veilige en veerkrachtige schoolomgevingen waar elke jongere kan blijven groeien.