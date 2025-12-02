De Kortrijkse scholen, CLB’s en Stad Kortrijk bundelen hun krachten om schooluitval en uitsluitingen terug te dringen. Het aantal definitieve uitsluitingen verdrievoudigde in vier jaar tijd, en volgens de stad toont dat vooral aan dat scholen steeds vaker met complexe situaties worden geconfronteerd. Het nieuwe charter moet zorgen voor vroegere begeleiding, duidelijkere leefregels en een sterkere samenwerking tussen schoolteams, gezinnen en hulpverlening.

