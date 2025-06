De jeugdrechter in Kortrijk oordeelt dat een 16-jarig meisje niet verantwoordelijk is voor de zelfdoding van Daan, een 14-jarige jongen uit Beveren-Leie. Ze had een naaktfoto van hem verspreid, maar volgens de rechtbank is er geen sluitend bewijs voor een rechtstreeks verband met zijn dood. Wel moet het meisje een cursus volgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.