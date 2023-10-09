De Deelfabriek in Kortrijk, het project dat delen, ruilen en herstellen centraal zet, behoort tot de vijf genomineerden voor de prestigieuze REGIOSTARS Awards in de categorie ‘Een sociaal en inclusief Europa’. De prijzen bekronen grensverleggende projecten die regionale ontwikkeling stimuleren met steun van de EU.
“Niet enkel op architecturaal vlak geniet De Deelfabriek veel aanzien, ook het sociale project dat we hiermee neerzetten valt internationaal in de smaak,” zegt Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken.
“Ik roep alle Kortrijkzanen op om te stemmen en zeker eens langs te gaan om de diverse projecten en burgerinitiatieven te ontdekken.”
De Deelfabriek verzamelt uiteenlopende initiatieven onder één dak: inwoners kunnen er kinder- en sportkledij ruilen, materiaal lenen via de Instrumentheek, babyspullen en spelletjes ontlenen, kinderfietsen huren of herstellen in de Fietskeuken en kleine reparaties uitvoeren tijdens het Repair Café.
Er zijn zo'n 100 vrijwilligers aan de slag.