20°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Kort­rijk­se Deel­fa­briek geno­mi­neerd voor Euro­pe­se REGIO­S­TARS Awards

Deelfabriek Kortrijk

De Deelfabriek in Kortrijk, het project dat delen, ruilen en herstellen centraal zet, behoort tot de vijf genomineerden voor de prestigieuze REGIOSTARS Awards in de categorie ‘Een sociaal en inclusief Europa’. De prijzen bekronen grensverleggende projecten die regionale ontwikkeling stimuleren met steun van de EU.

“Niet enkel op architecturaal vlak geniet De Deelfabriek veel aanzien, ook het sociale project dat we hiermee neerzetten valt internationaal in de smaak,” zegt Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken.

“Ik roep alle Kortrijkzanen op om te stemmen en zeker eens langs te gaan om de diverse projecten en burgerinitiatieven te ontdekken.”

Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken in Kortrijk

De Deelfabriek verzamelt uiteenlopende initiatieven onder één dak: inwoners kunnen er kinder- en sportkledij ruilen, materiaal lenen via de Instrumentheek, babyspullen en spelletjes ontlenen, kinderfietsen huren of herstellen in de Fietskeuken en kleine reparaties uitvoeren tijdens het Repair Café.

Er zijn zo'n 100 vrijwilligers aan de slag.

De redactie
Deelfabriek

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Deelfabriek

Deelfabriek in Kortrijk vindt onderdak in oude brandweerkazerne
20°C
Aanmelden