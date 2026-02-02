Barco is actief met onder meer technologie in vergaderzalen, medische monitoren, maar ook met laserprojectoren en schermen voor bioscopen. Die entertainmentactiviteiten zorgen voor het grootste deel van de omzet, en kenden in 2025 een groei met 11 procent tot 466,8 miljoen euro. Barco kan profiteren van vervangingsprogramma's van lampprojectoren door lasers in bioscopen, maar ook van de uitrol van nieuwe projectietechnologie in de zalen. Vooral de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika deden het daarbij goed. De omzet in Noord- en Zuid-Amerika bleef gelijk, beïnvloed door tariefverhogingen en wisselkoerseffecten. De andere twee activiteiten zagen hun omzet dalen.