Op de gemeenteraad in Kortrijk gisteravond is het meerjarenplan voorgesteld. De belastingen worden niet verhoogd, maar oppositiepartij Vlaams Belang noemt dat onzin omdat de inwoners volgens haar op een andere manier het gelag zullen betalen.
Een financieel evenwichtig akkoord met ruimte voor investeringen en zonder belastingverhoging. Zo noemt Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk het meerjarenplan tot 2031. Volgens Vlaams Belang, de grootste oppositiepartij, draait de meerderheid de mensen een rad voor de ogen. Wouter Vermeersch, Vlaams Belang (Oppositie): “Ze zeggen inderdaad dat ze de belastingen niet verhogen en dat klopt. Toch niet rechtstreeks, maar via de achterdeur worden heel wat zaken wel verhoogd. Men zal ook volle bak gaan flitsen en ook parkeerboetes uitschrijven om de stadskas te vullen.”
Extra politie
Volgens Vlaams Belang worden geen 40 extra politiemensen aangeworven, maar gaat het vooral om ondersteunend personeel. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Ik denk niet dat meneer Vermeersch de pretentie heeft dat hij beter weet dan de politie waar ze nood aan hebben? Ik in ieder geval niet. Laten we er maar op vertrouwen dat de korpschef weet waarmee hij bezig is.”
Voor Groen moet de nadruk liggen op preventie in plaats van repressie. De oppositiepartij vindt het meerjarenplan onsamenhangend. Miet Callens, Groen (Oppositie): “Het lijkt alsof het plan bestaat uit veel kleine projecten. Dat zeggen ze ook, maar ik zie weinig visie. Er is niet één grote visie van: we gaan met Kortrijk verder vooruit.”