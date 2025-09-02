Volgens Vlaams Belang worden geen 40 extra politiemensen aangeworven, maar gaat het vooral om ondersteunend personeel. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Ik denk niet dat meneer Vermeersch de pretentie heeft dat hij beter weet dan de politie waar ze nood aan hebben? Ik in ieder geval niet. Laten we er maar op vertrouwen dat de korpschef weet waarmee hij bezig is.”

Voor Groen moet de nadruk liggen op preventie in plaats van repressie. De oppositiepartij vindt het meerjarenplan onsamenhangend. Miet Callens, Groen (Oppositie): “Het lijkt alsof het plan bestaat uit veel kleine projecten. Dat zeggen ze ook, maar ik zie weinig visie. Er is niet één grote visie van: we gaan met Kortrijk verder vooruit.”