Meer blauw op straat, betere wegen, beter groenonderhoud en strikter sociaal beleid: zo ambitieus is Kortrijk in bestuursakkoord
De stadscoalitie in Kortrijk heeft haar bestuursakkoord voorgesteld. Het plan, dat al volledig is uitgewerkt in een meerjarenplan van 122 pagina’s, legt de klemtoon op kerntaken, efficiëntie en investeringen in de stad. Kortrijk is daarmee de eerste Vlaamse stad die dit plan klaar heeft. Speerpunten zijn betere wegen, meer groenonderhoud, betere voetpaden, meer blauw op straat, een strikter sociaal beleid, een kwalitatieve zorg voor jong en oud, een mobiliteitsplan en stadsvernieuwing in de wijken, straten en deelgemeenten.
Burgemeester Ruth Vandenberghe benadrukt dat het akkoord zowel nuchter als ambitieus is. “We zetten deze legislatuur niet in op tien grote superprojecten, maar wel op duizend kleinere initiatieven die onze stad écht nodig heeft: betere wegen en voetpaden, meer groenonderhoud, extra blauw op straat en een strikter sociaal beleid,” zegt ze.
Veiligheid is belangrijk speerpunt
Een belangrijk speerpunt is veiligheid. Er komen 40 extra politiemensen en een nieuw overlastteam. Ook betaalbaar wonen blijft een prioriteit: tegen het einde van de legislatuur moeten er 500 bijkomende sociale woningen zijn. Daarnaast trekt de stad meer geld uit voor groenonderhoud en klimaatmaatregelen zoals de aanplant van 500 nieuwe bomen per jaar.
Schepen Wout Maddens benadrukt de focus op stadsvernieuwing. “We investeren niet alleen in de binnenstad met projecten zoals de Leieboorden en de Grote Markt, maar ook in de wijken en deelgemeenten,” zegt hij.
Feedback is welkom
Het volledige bestuursakkoord staat online. Tot en met 9 september kunnen Kortrijkzanen feedback geven en suggesties indienen.
“We willen dat iedereen mee kan bouwen aan de toekomst van Kortrijk,” besluit burgemeester Vandenberghe.