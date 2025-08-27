Een belangrijk speerpunt is veiligheid. Er komen 40 extra politiemensen en een nieuw overlastteam. Ook betaalbaar wonen blijft een prioriteit: tegen het einde van de legislatuur moeten er 500 bijkomende sociale woningen zijn. Daarnaast trekt de stad meer geld uit voor groenonderhoud en klimaatmaatregelen zoals de aanplant van 500 nieuwe bomen per jaar.

Schepen Wout Maddens benadrukt de focus op stadsvernieuwing. “We investeren niet alleen in de binnenstad met projecten zoals de Leieboorden en de Grote Markt, maar ook in de wijken en deelgemeenten,” zegt hij.