De drie oprichters blijven aan boord van het bedrijf.

"We zijn blij dat we kunnen aansluiten bij het internationale portfolio aan General Mills merken, en te kunnen blijven doen waar Edgard & Cooper gepassioneerd over is - het maken van betere honden- en kattenvoeding met echte ingrediënten waar huisdieren van houden en huisdiereigenaren zich goed bij voelen.", zegt Koen Bostoen, oprichter van Edgard & Cooper.

"Door de positionering en commerciële mogelijkheden van ons merk te combineren met de marketing- en supply chain-expertise van General Mills, zijn we klaar om de groei van Edgard & Cooper te versnellen."