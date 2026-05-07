Kortrijk wil middagpauzes op school kwalitatief beter maken met nieuwe subsidie
Stad Kortrijk lanceert met ‘Middagkansen’ een nieuw subsidieproject voor basisscholen. Daarmee wil de stad scholen ondersteunen om van de middagpauze een rustigere en meer zinvolle tijd te maken.
Volgens scholen zorgt de middagpauze vaak voor conflicten en stress door een gebrek aan structuur. Via de subsidie kunnen scholen externe partners zoals sportclubs, jeugdwerkingen of kunstenaars inschakelen voor activiteiten tijdens de middag.
“De middagpauze is een perfecte kans om in te zetten op taalverwerving, talentontwikkeling en sociale vaardigheden.”
Scholen kunnen tot 2.500 euro steun krijgen. Projecten worden onder meer beoordeeld op taalstimulering, participatie en conflictreductie. Scholen met meer kwetsbare leerlingen krijgen extra aandacht.
De stad voorziet een totaalbudget van 20.000 euro. Het proefproject loopt van 2026 tot 2027.