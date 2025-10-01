Tegen het voorjaar van 2027 zal het park op de Budatip dubbel zo groot zijn. De werken starten in het voorjaar van 2026 met de sloop van de voormalige materniteit van AZ Groeninge. “De vrijgekomen ruimte gebruiken we om het park uit te breiden en de Budatip beter te verbinden met de rest van de stad”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Wout Maddens.

Er komt een nieuwe groene corridor van de Budatip tot aan de Budastraat, en een brede fietsdoorsteek tussen de Kasteelbrug en de toekomstige Reepbrug. Die moet de verbinding tussen Overleie en het stadscentrum nog vlotter maken.