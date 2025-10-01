De tip van het Buda-eiland in Kortrijk krijgt een grondige make-over. Nu ziekenhuis AZ Groeninge alle activiteiten heeft verhuisd naar Hoog Kortrijk, maakt de stad plaats voor een groter park, nieuwe wandel- en fietsverbindingen en een tijdelijke invulling van de voormalige ziekenhuisgebouwen.
Tegen het voorjaar van 2027 zal het park op de Budatip dubbel zo groot zijn. De werken starten in het voorjaar van 2026 met de sloop van de voormalige materniteit van AZ Groeninge. “De vrijgekomen ruimte gebruiken we om het park uit te breiden en de Budatip beter te verbinden met de rest van de stad”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Wout Maddens.
Er komt een nieuwe groene corridor van de Budatip tot aan de Budastraat, en een brede fietsdoorsteek tussen de Kasteelbrug en de toekomstige Reepbrug. Die moet de verbinding tussen Overleie en het stadscentrum nog vlotter maken.
Augustinessenklooster
De plannen maken deel uit van een ruimer masterplan dat Stad Kortrijk samen met Atelier Horizon – VELD uitwerkt. Dat omvat ook de toekomst van het Augustinessenklooster, de gebouwen van de sociale dienst (OCMW) en de voormalige ziekenhuisvleugels aan de Reepkaai.
De vleugel uit 1990, beter bekend als ‘Het Schip’, blijft behouden en krijgt de komende jaren een tijdelijke invulling. “We nemen hier de tijd om stap voor stap te zoeken naar de beste definitieve bestemming. Dat noemen we slow urbanism”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.
Sluitstuk van 30 jaar Leiewerken
Daarnaast wordt in deze bestuursperiode ook de derde fase van de Leieboorden gerealiseerd, ter hoogte van de Handelskaai. Daar komt een plezierhaven, het sluitstuk van dertig jaar Leiewerken.
“Een stad is nooit af”, besluit Maddens. “De vernieuwing van de Budatip toont dat Kortrijk blijft investeren in leefkwaliteit en in ruimte voor de toekomst.”