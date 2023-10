"Na het Digitaal Referendum over het al dan niet doven van de openbare verlichting 's nachts kregen we veel vragen. Kortrijkzanen willen vooral weten wanneer de lichten in hun buurt terug zullen branden. We houden ons aan ons woord en schakelen stapsgewijs de zones terug aan."

Ruth Vandenberghe, eerste schepen, bevoegd voor Energie