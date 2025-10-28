Tot nu toe waren er drie tarieven, maar dat wordt teruggebracht naar twee: het standaard- en het sociaal tarief. Wie recht had op het extra sociaal tarief, valt automatisch onder het sociaal tarief.

“Het extra sociaal tarief hield enkel rekening met inkomen, niet met uitgaven,” zegt schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens. “Met de tool die we nu gebruiken kunnen we objectief bepalen of een gezin genoeg middelen heeft om menswaardig te leven.”

De afschaffing moet de hulpverlening eenvoudiger en rechtvaardiger maken, zegt de stad. Het geld dat zo vrijkomt – vorig jaar 728.000 euro – wordt gebruikt om gerichte steun te bieden aan wie het echt nodig heeft, klinkt het.