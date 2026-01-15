In 2024 zijn er 162 gevallen van verbale agressie gemeld tegenover werknemers van de stad Kortrijk en het OCMW, vier keer meer in vier jaar tijd. In enkele gevallen is daarbij zelfs geweld gebruikt. En het aantal meldingen blijft komen, al komt dat ook omdat de stad haar werknemers aanmoedigt om die agressie te signaleren.

Verbale en fysieke agressie

Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken Kortrijk: We merken dat er veel verbale agressie gebeurt, maar ook fysieke agressie bij mensen die aan het onthaal komen van ons OCMW. En daar beginnen schelden tegen medewerkers, de vuist slaan op het glas, plexiglas dat omvalt. Je kan het zo gek niet bedenken. Sommige mensen gaan wel heel ver, mensen met een grote financiële nood natuurlijk, die veel zorgen hebben. Maar dat mag niet afstralen op ons personeel.”

