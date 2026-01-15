De stad Kortrijk lanceert een sensibiliseringscampagne die oproept tot beleefdheid en vriendelijkheid tegenover haar personeel. Mensen zijn steeds onbeleefder, en soms zelfs agressief. Vorig jaar is in Gent nog een maatschappelijk werker van het OCMW vermoord, op huisbezoek. Zover wil Kortrijk het nooit laten komen.
In 2024 zijn er 162 gevallen van verbale agressie gemeld tegenover werknemers van de stad Kortrijk en het OCMW, vier keer meer in vier jaar tijd. In enkele gevallen is daarbij zelfs geweld gebruikt. En het aantal meldingen blijft komen, al komt dat ook omdat de stad haar werknemers aanmoedigt om die agressie te signaleren.
Verbale en fysieke agressie
Giovanny Saelens, schepen van Sociale Zaken Kortrijk: We merken dat er veel verbale agressie gebeurt, maar ook fysieke agressie bij mensen die aan het onthaal komen van ons OCMW. En daar beginnen schelden tegen medewerkers, de vuist slaan op het glas, plexiglas dat omvalt. Je kan het zo gek niet bedenken. Sommige mensen gaan wel heel ver, mensen met een grote financiële nood natuurlijk, die veel zorgen hebben. Maar dat mag niet afstralen op ons personeel.”
Onthaalmedewerkers en maatschappelijk werkers hebben nu al een noodknop of een nood-app op hun gsm. Maar nu komt er ook een ludieke actie die oproept tot beleefdheid en respect.
Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Het is sensibiliseren en inderdaad aan de mensen vragen: kijk, met een vriendelijk woord bereik je veel meer. Het heeft geen zin om te schelden of te roepen. En daarom die affichecampagne met het gebruik van dieren: mensen, spreken niet tegen elkaar, maar mét elkaar. Blaffen is voor honden, krijsen is voor meeuwen, snauwen is voor katten.”
