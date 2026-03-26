11°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Kort­rijk pro­fi­leert zich als prik­kel­vrien­de­lij­ke stad’

Stadhuis kortrijk

De stad Kortrijk bundelt lokale initiatieven rond prikkelgevoeligheid in één programma, deze én volgende week. Inwoners en bezoekers deelnemen aan prikkelvriendelijke activiteiten en sensibiliseringsacties.

Met ‘Prikkelvriendelijk Kortrijk’ wil de stad de deelname aan stadsleven en evenementen voor mensen met prikkelgevoeligheid verhogen. Het initiatief richt zich niet alleen op mensen met autisme, maar ook op mensen met psychische kwetsbaarheid, dementie, kinderen en ouderen.

“We staan er vaak niet bij stil, maar voor vele mensen is prikkelgevoeligheid een belangrijke reden om evenementen links te laten liggen,” zegt schepen van Toegankelijkheid Giovanny Saelens. “Door prikkelarme initiatieven structureel te voorzien, zorgen we dat meer mensen volwaardig kunnen deelnemen aan het stadsleven.”

Twee weken vol acties

Een van de acties is ‘Kei voor Autisme’, waarbij deelnemers een beschilderde kei maken als symbool voor begrip en respect. De keien kunnen worden versierd in de Centrale Bibliotheek Kortrijk of de Buurtbib Heule. Wie zijn kei deelt op sociale media met #keivoorautisme maakt kans op een escape game.

Verder is er ook een podcast uitgebracht rond leven met autisme, van studenten van VIVES, de voorstelling van de documentaire Fly - Beyond the Spectrum en op 13 april is er ook een prikkelvriendelijke kermisnamiddag op de Paasfoor. Licht- en geluidsinstellingen zijn dan aangepast.

De redactie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden