Met ‘Prikkelvriendelijk Kortrijk’ wil de stad de deelname aan stadsleven en evenementen voor mensen met prikkelgevoeligheid verhogen. Het initiatief richt zich niet alleen op mensen met autisme, maar ook op mensen met psychische kwetsbaarheid, dementie, kinderen en ouderen.

“We staan er vaak niet bij stil, maar voor vele mensen is prikkelgevoeligheid een belangrijke reden om evenementen links te laten liggen,” zegt schepen van Toegankelijkheid Giovanny Saelens. “Door prikkelarme initiatieven structureel te voorzien, zorgen we dat meer mensen volwaardig kunnen deelnemen aan het stadsleven.”