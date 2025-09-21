© Belga
Kortrijk heeft samen met de Provincie West-Vlaanderen het vernieuwde fietspad aan Sluis 9 geopend. Het drukke fietsknooppunt langs fietssnelweg F7 kreeg een make-over om fietsers en voetgangers veiliger en vlotter te laten doorstromen.
“Dit was een complex project waarbij we drukke kruispunten hebben aangepakt én tegelijk de erfgoedwaarde van Sluis 9 versterkt. Dankzij de samenwerking met de Provincie is dit knooppunt omgevormd tot een veilige en comfortabele verbinding”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.
Druk kruispunt met veel uitdagingen
Sluis 9 ligt op de kruising van de Stasegemsestraat, Passionistenlaan, Visserskaai en Vredelaan, waar dagelijks honderden fietsers passeren. De heraanleg vroeg heel wat puzzelwerk: hoogteverschillen moesten overbrugd worden, de doorgang onder de spoorwegbrug moest vrij blijven en waardevolle bomen zijn behouden.
Steun van Fietsfonds
De werken duurden 80 werkdagen en kostten 908.691 euro. De Provincie betaalde 228.658 euro, deels via het Vlaamse Fietsfonds. Stad Kortrijk investeerde ruim 680.000 euro, waarvan een derde gesubsidieerd via het Kopenhagenplan.
“Met dit project versterken we de verkeersveiligheid op een van de drukste fietsknooppunten van de stad. Het is een mooi voorbeeld van hoe mobiliteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de publieke ruimte samengaan”, zegt schepen van mobiliteit Trui Steenhoudt.