De werken duurden 80 werkdagen en kostten 908.691 euro. De Provincie betaalde 228.658 euro, deels via het Vlaamse Fietsfonds. Stad Kortrijk investeerde ruim 680.000 euro, waarvan een derde gesubsidieerd via het Kopenhagenplan.

“Met dit project versterken we de verkeersveiligheid op een van de drukste fietsknooppunten van de stad. Het is een mooi voorbeeld van hoe mobiliteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de publieke ruimte samengaan”, zegt schepen van mobiliteit Trui Steenhoudt.