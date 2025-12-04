10°C
Kortrijk

Kort­rijk maakt bedrij­ven warm voor leer­werk­plek­ken via arti­kel 60

Campagne Kortrijk

OCMW Kortrijk wil de samenwerking met private bedrijven versterken om meer leeflooncliënten via artikel 60-trajecten naar duurzaam werk te begeleiden. Het stadsbestuur ziet dit als een speerpunt en start begin 2026 een communicatiecampagne. Tijdens de Bedrijvencontactdagen gaat het team Werk & Activering alvast actief op pad om werkgevers te informeren.

“We willen zo veel mogelijk leeflooncliënten laten doorstromen naar werk,” zegt schepen van Werk en Activering Giovanny Saelens. “Door hen in echte bedrijven ervaring te laten opdoen, vergroten we hun kansen aanzienlijk.”

Win-win voor bedrijven en kandidaten

Bij een artikel 60-traject blijft het OCMW de formele werkgever. Het neemt alle administratie op zich, terwijl bedrijven een gemotiveerde medewerker én begeleiding vanuit het OCMW krijgen. Het team matcht kandidaten, zorgt voor ondersteuning en opvolging, terwijl bedrijven instaan voor een warm onthaal en duidelijke afspraken.

Nog meer mensen aan de slag?

Dit jaar konden al 35 Kortrijkzanen starten bij private werkgevers. De stad wil dat aantal verder optrekken, zeker nu werkloosheidsuitkeringen binnenkort in de tijd worden beperkt.

De gesprekken op de Bedrijvencontactdagen vormen de opstart naar een bredere campagne in 2026, met getuigenissen van lokale bedrijven die al met artikel 60 samenwerken.

