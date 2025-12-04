Dit jaar konden al 35 Kortrijkzanen starten bij private werkgevers. De stad wil dat aantal verder optrekken, zeker nu werkloosheidsuitkeringen binnenkort in de tijd worden beperkt.

De gesprekken op de Bedrijvencontactdagen vormen de opstart naar een bredere campagne in 2026, met getuigenissen van lokale bedrijven die al met artikel 60 samenwerken.