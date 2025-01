In samenwerking met COSH! en lokale pionier Brooklyn, zet Kortrijk een grote stap richting een duurzamer retaillandschap. De kledij- en textielsector, die in 2024 zwaar getroffen werd, krijgt een boost. 25 lokale kledingzaken worden gedurende één jaar in de kijker gezet. Deze winkels krijgen de kans om duurzamere collecties uit het internationale netwerk van COSH! uit te testen, aangepast aan hun stijl en doelgroep.

Niki De Schryver, "We gaan eigenlijk ondernemers, die nog maar een heel beperkt duurzaam aanbod hebben, versterken. We gaan een match maken met andere ondernemers die heel duurzaam ondernemen uit ons netwerk. Daardoor gaan er kleine pop-ups komen in een twintigtal winkels die elk een super duurzaam merk in aanbieding gaan krijgen."