Stad Kortrijk lanceert de campagne ‘Samen veilig onderweg’, die inzet op meer respect en hoffelijkheid tussen alle weggebruikers. Een eerste initiatief binnen die campagne richt zich op de jaagpaden langs de Leie. Daar merkt de stad steeds vaker spanningen tussen voetgangers en fietsers.
De jaagpaden worden intensief gebruikt door wandelaars, joggers en fietsers. Omdat de ruimte er beperkt is, is hoffelijkheid cruciaal. Zwakkere weggebruikers, zoals jonge kinderen en ouderen, zijn vandaag te vaak de dupe van snel en intens fietsverkeer. Ruth Vandenberghe, burgemeester: “Het jaagpad is voor velen een aangename plek om te wandelen of fietsen. Toch merken we dat hier soms gebrek is aan hoffelijkheid. Met deze campagne willen we mensen aanmoedigen om zich veilig te verplaatsen en met respect voor de andere weggebruikers.”
De stad in op duidelijke richtlijnen en sensibilisering:
Voor fietsers en e-bikers:
- Respecteer de snelheidslimiet van 30 km/u.
- Rem af en geef een vriendelijk belsignaal voor je voorbijsteekt.
- Fiets met maximaal twee naast elkaar en maak tijdig ruimte voor tegenliggers.
Voor wandelaars en joggers:
- Wandel of jog zoveel mogelijk links, zodat je tegenliggend verkeer ziet aankomen.
- Houd honden kort aan de leiband en ruim uitwerpselen op.
- Vermijd dat groepen het volledige pad innemen.
Om die boodschap kracht bij te zetten, plaatst de stad nieuwe borden langs de jaagpaden langs de Leie. Die spreken gebruikers rechtstreeks aan en roepen op om rekening te houden met elkaar. In de toekomst zal de stad ook inzetten op hoffelijkheid en zichtbaarheid in andere omgevingen, zoals schoolomgevingen en het winkelwandelgebied.