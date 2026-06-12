De jaagpaden worden intensief gebruikt door wandelaars, joggers en fietsers. Omdat de ruimte er beperkt is, is hoffelijkheid cruciaal. Zwakkere weggebruikers, zoals jonge kinderen en ouderen, zijn vandaag te vaak de dupe van snel en intens fietsverkeer. Ruth Vandenberghe, burgemeester: “Het jaagpad is voor velen een aangename plek om te wandelen of fietsen. Toch merken we dat hier soms gebrek is aan hoffelijkheid. Met deze campagne willen we mensen aanmoedigen om zich veilig te verplaatsen en met respect voor de andere weggebruikers.”

De stad in op duidelijke richtlijnen en sensibilisering:

