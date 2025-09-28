Er werd gereden in drie categorieën: jongeren, dames en heren. Binnen elke reeks waren er verschillende niveaus, zodat recreatieve fietsers énervaren renners een kans kregen.

“Fietsen leeft in Kortrijk," zegt schepen van sport Wouter Allijns "Met Velo Vibe wilden we de wielervibe nog wat aanzwengelen en zoveel mogelijk Kortrijkzanen warm maken voor de fiets.”

Supporters konden gratis meevolgen en tussen de wedstrijden door zelfs zelf het parcours uittesten.

