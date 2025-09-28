Aanmelden
Kortrijk

Kort­rijk koerst voor het eerst op kartingpiste

Shorttrack04

In Kortrijk is de allereerste Short Track Race gereden: fietswedstrijden op een indoor kartingpiste. De deelnemers gaven twintig minuten lang alles om zoveel mogelijk rondes af te leggen op het bochtige en snelle parcours.

Er werd gereden in drie categorieën: jongeren, dames en heren. Binnen elke reeks waren er verschillende niveaus, zodat recreatieve fietsers énervaren renners een kans kregen.

“Fietsen leeft in Kortrijk," zegt schepen van sport Wouter Allijns "Met Velo Vibe wilden we de wielervibe nog wat aanzwengelen en zoveel mogelijk Kortrijkzanen warm maken voor de fiets.”

Supporters konden gratis meevolgen en tussen de wedstrijden door zelfs zelf het parcours uittesten. 

Shorttrack05
Shorttrack 01
Shorttrack 02
Shorttrack03
De redactie

