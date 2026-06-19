Kortrijk heeft het voorontwerp goedgekeurd voor de aanleg van de Tombroekvallei in Rollegem. De nieuwe groenzone langs de Grote Spiere moet helpen om wateroverlast en droogte beter op te vangen én de biodiversiteit versterken.
Op een terrein van ongeveer 1,5 hectare komen onder meer twee poelen, flauwere oevers en een regelbare stuw. Zo kan water langer worden vastgehouden in het gebied.
"Met de Tombroekvallei kiezen we resoluut voor een slimme en toekomstgerichte aanpak van water en natuur", zegt schepen van Klimaat en Natuur Maxim Veys.
Uitkijkplatform
De vallei zelf blijft afgesloten voor bezoekers, maar wordt wel beleefbaar via een uitkijkplatform aan de begraafplaats en een nieuw vlonderpad. "Een rustige, serene plek met zicht op het natuurgebied", zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.
De Tombroekvallei is een samenwerking tussen Stad Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Leie en Schelde. Het project kost ruim 214.000 euro, waarvan de helft wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.