De vallei zelf blijft afgesloten voor bezoekers, maar wordt wel beleefbaar via een uitkijkplatform aan de begraafplaats en een nieuw vlonderpad. "Een rustige, serene plek met zicht op het natuurgebied", zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.

De Tombroekvallei is een samenwerking tussen Stad Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Leie en Schelde. Het project kost ruim 214.000 euro, waarvan de helft wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.